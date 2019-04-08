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"Скандал" Ирины Шейк: модель снялась в рекламной кампании духов (Видео)

"Скандал" Ирины Шейк: модель снялась в рекламной кампании духов (Видео)
20:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк снялась в рекламе культовых духов "Скандал" Jean Paul Gaultier.

В новой рекламной кампании Jean Paul Gaultier русская красавица под узнаваемый вальс Хачатуряна из "Маскарада" шокирует парижское общество откровенным выходом в свет.

Ирина Шейк снялась в рекламной кампании нового фланкера парфюма Scandal от Jean Paul Gaultier, получившего замечательное название "Скандал в Париже" (Scandal a Paris). В полном соответствии с названием (а заодно и собственной фамилией) Шейк устраивает "встряску" французскому высшему свету своим откровенным выходом – под узнаваемые звуки вальса из фильма-балета "Маскарад".

 Ирина Шейк примерила новый элегантный образ Burberry

"Скандал в Париже" - фруктово-цветочный аромат с нотами груши, меда, жасмина и цветов.

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Реклама, Духи, Ирина Шейк, Jean Paul Gaultier.
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