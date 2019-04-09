Известные личности, которые страдают психическими расстройствами (Фото) Люди творческих профессий обладают повышенной чувствительностью к внешним раздражителям, которая приводит к различным психическим расстройствам. Известные музыканты, певцы и актеры страдают от психозов и депрессий, синдрома навязчивых состояний и даже шизофрении. При этом западные звезды не стесняются открыто заявлять о своих проблемах, а наши знаменитости нередко считают свою проблему постыдной.