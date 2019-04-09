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"В первый раз мне было трудно, а во второй - еще труднее…": Эмилия Кларк об инсульте

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"В первый раз мне было трудно, а во второй - еще труднее…": Эмилия Кларк об инсульте
18:27 Сегодня Телеграф clutch.ua

Новости шоу бизнеса: "Мать драконов" Эмилия Кларк показала снимки из больничной палаты после инсульта.

Некоторое время назад популярная британская актриса Эмилия Кларк удивила и шокировала публику своим откровением. Она написала эссе для западного издания The New Yorker, где рассказала, что во время съемок в культовой Игре Престолов, она перенесла два инсульта. Она призналась, что во время съемок первого сезона, ей стало плохо в спортзале, у нее резко разболелась голова и она упала в обморок. Эмилию доставили в клинику, где диагностировали тип инсульта, который угрожает жизни. Врачи настаивали на операции и актриса вынуждена была лечь под нож хирургов. На тот момент ей было лишь 24 года.

А на днях она появилась в программе CBS Sunday Morning, где рассказала подробнее о своем тогдашнем состоянии и показала снимки из больницы.

Снимки были сделаны еще в 2011 году, когда она перенесла свою первую операцию на головном мозге. Тогда одна из них не увенчалась успехом и, как вспоминает Эмилия, проснувшись после наркоза она закричала от боли. Врачи сделали все, что могли, чтобы исправить ситуацию, но оказалось, что в мозге звезды есть еще одно кровоизлияние. Повторно под нож хирургов Кларк легла уже в 2013 году. Эта операция оказалась еще сложнее предыдущей.

"В первый раз мне было трудно, а во второй — еще труднее… Когда часть мозга испытывает кислородное голодание больше одной минуты, она умирает. Врачи смотрели на мой мозг и предполагали, какая из его функций пострадает. Возможно, концентрация или периферийное зрение…" — поделилась в эфире Эмилия.

Джейсон Момоа рассказал об инсульте Эмилии Кларк

По словам актрисы, от мыслей о смерти ее спасли съемки в рейтинговом шоу. Именно благодаря своему персонажу, сильной и смелой Кхалиси Дейенерис Таргариен она смогла перебороть свои страхи.

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Инсульт, Больница, Актриса, Эмилия Кларк, Мать драконов.
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