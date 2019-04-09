Ким Кардашян засветила стройные ножки в винтажном мини-платье

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашян является одной из самых популярных селебрити, поэтому за каждым ее выходом в свет или опубликованным снимком пристально следят ее поклонники.

И поклонники заметили, и сама звезда уже не скрывает, что в последнее время ее изрядно вдохновляют наряды, родом из 1990-х. А если они удачно подчеркивают ее фигуру – стоит ожидать множества снимков.

38-летняя знаменитость из Instagram и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" является неким примером для подражания для своих поклонников. Однако, сама Ким Кардашян также должна кем-то вдохновляться. Глядя на ее последние "аутфиты" можно заметить, что американка в восторге от стиля 1990-х годов.

Так, на последнем снимке, который знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети, она позировала в кабине частного самолета, сидя на светлом кожаном кресле. Для путешествия она выбрала мини-платье в стиле японского кимоно с каплевидным декольте из винтажной коллекции от Roberto Cavalli.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Апр 2019 в 10:14 PDT

Благодаря короткой длине Ким Кардашян засветила свои загорелые ножки и похвасталась трендовыми босоножками. Стоит добавить, что на днях звезда продемонстрировала фигуру в шелковом платье из коллекции Versace 1997 года.