Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочерью

В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление.
"С Днем Рождения , моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу легкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", - написала певица.
В комментариях пользователи также принялись поздравлять девочкус праздникам. К поздравлениям присоеденились и Александр Ревва, Максим Галкин, певицы Алсу и Наташа Королева.
Как сообщалось ранее, Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое фото, на котором звезда позирует в полностью белом наряде на фоне отеля Hilton Bentley, расположенного в Майами.