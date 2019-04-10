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Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочерью

Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочерью
09:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Светлана Лобода поздравила свою старшую дочь Еву с днем рождения.

В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление.

"С Днем Рождения , моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу легкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", - написала певица. 

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В комментариях пользователи также принялись поздравлять девочкус праздникам. К поздравлениям присоеденились и Александр Ревва, Максим Галкин, певицы Алсу и Наташа Королева.

Как сообщалось ранее, Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое фото, на котором звезда позирует в полностью белом наряде на фоне отеля Hilton Bentley, расположенного в Майами.

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Знаменитости, Светлана Лобода, ДР, 10 апреля, День рождения 10 апреля.
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