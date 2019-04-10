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Среда, 10.04.2019
Отправился в последний путь: Интересные факты о печальном "Титанике"
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Отправился в последний путь: Интересные факты о печальном "Титанике"

10 апреля 1912 года "Титаник" отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк, в свой первый и единственный рейс. 15 апреля 1912 года, в 2:20 утра, судно, считавшееся одним из самых роскошных и безопасных, натолкнулось на айсберг и затонуло у берегов Ньюфаундленда, унеся с собой почти 1500 жизней. Крупнейший в мире пассажирский корабль того времени, находился в своем первом рейсе, который направлялся из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. Хотя трагедия породила множество фильмов, книг и статей, корабль и его пассажиры все еще хранят тайны и малоизвестные факты, которые могут вас удивить.
fullpicture.ru
Фото: Instagram
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