Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи

Новости шоу бизнеса: Актриса студии "Квартал 95" и основательница "Женского квартала" Елена Кравец срочно обратилась к украинцам за финансовой помощью.

Актриса елена Кравец из студии "Квартал 95" попросила украинцев сброситься на лечение.

Звезда записала душещипательное видеообращение, в котором рассказала трагическую историю болезни молодой девушки. Она нуждается в проведении дорогостоящей операции. Нельзя терять время, ведь на кону стоит человеческая жизнь.

".. Я хочу обратиться к вам за помощью… Случилась беда. Заболела одна молодная женщина", — обратилась к украинцам артистка.

В комментариях на Кравец обрушилась буря негодования со стороны подписчиков.

"Попроси у Путина!!!", "Пускай расплачивается за грехи хаха", "Помогать.. это конечно очень хорошо и нужно.. но могли бы скинуться всем свои 95 кварталом и не позорится! Неужели такие бедные?", "Думай что пишешь. На жалость не дави. У Вовы попроси", — пишут в Сети.

Но нашлись и те, кто поддержал инициативу актрисы:

"Я в шоке сколько гнилых людей, вы думаете она не скинулась деньгами??? ее попросили информацыоно помочь, зачем всякую хрень писать, не хотите не помогайте вас не заставляют, если бы вас попросили вы что также ответили на просьбу всякими гадостями?? Мдаа гнилые людишки", "Такое впечатление,что кому-то в карман лезут,не хотите не давайте, зачем такие комментарии".