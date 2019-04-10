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Солистка The Hardkiss кардинально изменила имидж

Солистка The Hardkiss кардинально изменила имидж
16:01 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Юлия - известная экспериментаторка, а ее умению совмещать готическую эстетику и женственность стоит только поучиться.

Украинская певица Юлия Санина опубликовала новый снимок в Instagram.

Украинская певица Юлия Санина умеренно относится к социальным сетям. На ее страничке в Instagram не так часто можно увидеть снимки из обычной жизни или фотографии с семьей. Чаще певица постит в профиле фото с концертов, анонсы новых клипов и песен, а также показывает себя в новых образах.  

 
 
 
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Have a nice day

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

К слову, после выхода нового клипа Серце, певица часто появлялась на публике в обновленном образе. Вместо привычных заплетенных в замудренную прическу волос, Юля носила яркие афроамериканские кудри.

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А сегодня, 10 апреля, Юлия Санина опубликовала в своем Instagram новый снимок в кардинально другом образе. Как и все женщины, певица, очевидно, захотела перемен во внешности и сменила прическу на более сдержанную и лаконичную. Артистка предстала перед поклонниками с прямыми волосами и короткой челкой. В подписи к фото Санина поблагодарила поклонников за преданность.

"Смотрю на вас, мои 400k интересных и интересующихся людей, и душа радуется! Спасибо вам", — написала Юля.

Фаны ответили певице в комментариях: "А мы безумно рады вашим достижениям, вашему творчеству и всегда с нетерпением ждем встречи", "Твоя красота зашкаливает, как Барби прямо, как картинка с обложки", "Прекрасна", "Чудесно выглядите, Юлия!".

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Знаменитости, The Hardkiss, Имидж, Солистка The Hardkiss.
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