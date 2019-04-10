Скачать
Среда, 10.04.2019
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Порошенко успешно и бесплатно сдал анализы VADA
Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
В актерском составе сериала "Корона" пополнение: кто сыграет принцессу Диану
В актерском составе сериала "Корона" пополнение

СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой

СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
17:04 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Последние несколько дней западные СМИ обсуждают предполагаемую измену принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Первым о проступке герцога Кембриджского заговорило издание In Touch. Поначалу это были лишь разговоры и домыслы, но недавно слухи приняли куда более серьезный оборот, поскольку таблоиды получили информацию, что Уильям изменял Кейт во время ее третьей беременности.

Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой.

СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее. Однако издание The Daily Beast утверждает, что Кенсингтонский дворец был очень встревожен статьей издания In Touch, хотя и не стал комментировать написанное. Инсайдер издания поделился со СМИ, что, узнав о слухах, Миддлтон запретила Уильяму общаться со своей подругой. "Кейт и Уильям выглядят как идеальная пара, которая ничего не может делать плохо. Однако реальность такова, что у всех пар есть свои проблемы, и они не исключение", - рассказал анонимный источник.

Годовщина свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: история любви королевской пары

Другие инсайдеры рассказали немного больше: они сообщили, что на самом деле слухи об измене поползли еще больше года назад, и что, узнав о них, герцогиня разорвала все связи с Роуз Ханбери, дружба с которой длилась больше десяти лет. "Неудивительно, что эти слухи, наконец, просочились в сеть. Это дело слишком громкое, чтобы оставаться в тайне", - сообщили источники. Разумеется, нашлись и те, кто сразу засомневался в правдивости чужих слов, посчитав, что социальные сети просто все преувеличили. Поклонникам и рядовым пользователям остается лишь следить за развитием событий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Скандал, Кейт Миддлтон, Слухи, Измена, Знаменитости, Королевская семья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
03 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
05 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
Холодницкий уйдет в отставку только в двух случаях
В Украине примут новые стандарты промышленного производства
В Украине примут новые стандарты промышленного производства
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь