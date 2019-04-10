СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой

Новости шоу бизнеса: Последние несколько дней западные СМИ обсуждают предполагаемую измену принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Первым о проступке герцога Кембриджского заговорило издание In Touch. Поначалу это были лишь разговоры и домыслы, но недавно слухи приняли куда более серьезный оборот, поскольку таблоиды получили информацию, что Уильям изменял Кейт во время ее третьей беременности.

Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой.

СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее. Однако издание The Daily Beast утверждает, что Кенсингтонский дворец был очень встревожен статьей издания In Touch, хотя и не стал комментировать написанное. Инсайдер издания поделился со СМИ, что, узнав о слухах, Миддлтон запретила Уильяму общаться со своей подругой. "Кейт и Уильям выглядят как идеальная пара, которая ничего не может делать плохо. Однако реальность такова, что у всех пар есть свои проблемы, и они не исключение", - рассказал анонимный источник.

Другие инсайдеры рассказали немного больше: они сообщили, что на самом деле слухи об измене поползли еще больше года назад, и что, узнав о них, герцогиня разорвала все связи с Роуз Ханбери, дружба с которой длилась больше десяти лет. "Неудивительно, что эти слухи, наконец, просочились в сеть. Это дело слишком громкое, чтобы оставаться в тайне", - сообщили источники. Разумеется, нашлись и те, кто сразу засомневался в правдивости чужих слов, посчитав, что социальные сети просто все преувеличили. Поклонникам и рядовым пользователям остается лишь следить за развитием событий.