Зажигательный африканский танец от Наоми Кэмпбелл в Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл отправилась в ЮАР.

Звезда посетила южноафриканский фонд Amoyo Performing Arts, который организует танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.

Во время своего визита Наоми даже станцевала с детьми зажигательный африканский танец на камеру. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Придя к школьникам супермодель хотела вдохновить детей личным примером на обучение и новые достижения.

"Спасибо, что позволили мне танцевать с вами. Визит к детям в Amoyo Performing Arts принес мне столько радости сегодня", – отметила Кэмпбелл в подписи.