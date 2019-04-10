Зажигательный африканский танец от Наоми Кэмпбелл в Instagram

Звезда посетила южноафриканский фонд Amoyo Performing Arts, который организует танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.
Во время своего визита Наоми даже станцевала с детьми зажигательный африканский танец на камеру. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Придя к школьникам супермодель хотела вдохновить детей личным примером на обучение и новые достижения.
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Thank you for letting me dance with you!!! Visiting the children at @amoyoperformingarts brought me so much joy today #NAOMIAFRICA
"Спасибо, что позволили мне танцевать с вами. Визит к детям в Amoyo Performing Arts принес мне столько радости сегодня", – отметила Кэмпбелл в подписи.