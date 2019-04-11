Катя Осадчая подтвердила свою беременность

Новости шоу бизнеса: Недавно в украинской столице состоялось открытие звездного Champion Hall.

Украинская телеведущая Катя Осадчая посетила Вечер премьер в обтягивающем красном платье.

Ведущими мероприятия стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которые задали чудесное настроение и атмосферу вечера. Осадчая появилась на светской тусовке в элегантном наряде, который подчеркнул неожиданно округлившиеся формы телеведущей и создал повод для слухов о ее беременности.

А в среду, 10 апреля, состоялся Вечер премьер с Катей Осадчей, на котором украинская телеведущая также появилась в обтягивающем красном платье. Животик, который с легкостью смогли рассмотреть гости, действительно похож на беременный. Однако разглашать эту новость Осадчая пока не планирует, поэтому продолжает прикрывать свои формы за украшениями. На сей раз телеведущая снова прикрылась бантиком.

Когда же Катя Осадчая и Юрий Горбунов будут готовы рассказать о грядущем пополнении в семье, до сих пор неизвестно.