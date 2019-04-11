Скачать
Четверг, 11.04.2019
Цены на нефть упали: названа причина
Цены на нефть упали: названа причина
Порошенко заверил, что не причастен к коррупционным схемам в "Укроборонпроме"
Порошенко заверил, что не причастен к коррупции в "Укроборонпроме"
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника

Американская принцесса: Иванка Трамп очаровала стильным образом

Американская принцесса: Иванка Трамп очаровала стильным образом
10:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Иванка Трамп похвасталась весенним платьем, которое должно быть в гардеробе каждой леди.

Дочь президента США Дональда Трампа славится своим сдержанным и элегантным стилем, однако, как каждой девушке, весной ей захотелось легкости и нежности в своих образах.

Стиль 90-х вернулся к нам еще два сезона назад, однако в гардеробе звездных модниц не прекращают появляться старые-новые модели нарядов, которым знаменитости дают новую жизнь и тем самым закладывают тон моде. Так, Иванка Трамп ярко продемонстрировала, что этой весной не обойтись без платья в горох родом из 90-х. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW Jared & Ivanka heading to the White House earlier this morning (April 10, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW Jared & Ivanka heading to the White House earlier this morning (April 10, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

В таком виде дочь президента США появилась в Белом доме на официальной встрече, где она и генеральный директор организации Pledgeto Americas Workers подписывали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. 

Иванка Трамп рассмешила сеть курьезными снимками

Для важного мероприятия Иванка Трамп могла бы надеть свой любимый брючный костюм, к примеру, однако она надела легкое шифоновое платье светлого оттенка в бежевый горох. На талии красовался широкий пояс, который шел в комплекте с платьем, а дополнили образ замшевые туфли-лодочки в тон принта на платье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образы, Стильные образы, Иванка Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
03 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
04 Стал на тропу войны: Александр Педан опубликовал фотопародию на свою коллегу
05 Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь