Дмитрий Комаров показал уникальные кадры с эпицентра трагедии в Бразилии

Новости шоу бизнеса: В январе 2019 года в бразильском штате Минас-Жерайс прорвало плотину, которая сдерживала отходы горнодобывающего предприятия.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в Мире наизнанку показал последствия того, как в Бразилии прорвало плотину.

В результате схода огромного селевого потока сотни людей оказались под восьмиметровым шаром грязи, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Дмитрий Комаров вместе с оператором программы Мир наизнанку Александром Дмитриевым отправились в гущу событий и засняли ужасающие кадры жизни местных после прорыва плотины.

"Подобная трагедия – не первая в своем роде. 13 марта 1961 года в Киеве прорвало дамбу с отходами кирпичных заводов. Тонны грязи обрушились на улицы района Куреневка, что привело к многочисленным жертвам. Это событие вошло в историю как Куреневская трагедия. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшнюю программу посмотрели украинские чиновники и люди, которые имеют отношение к украинским водохранилищам и плотинам. И сделали выводы, приняли меры, провели проверки подобных сооружений. Халатность может очень дорого стоить", – говорит Дмитрий Комаров.

Напомним, О новой чрезвычайной и экстремальной для жизни истории Дмитрий рассказал на своей странице в Instagram. Так, накануне телеведущий опубликовал селфи с обычным мороженым в рожке. В комментариях он спросил у поклонников, на что он ждет. Более 3 тысяч пользователей начали выдвигать свои оригинальные идеи: карнавал, самолет, встреча с интересным участником программы и многие другие версии.