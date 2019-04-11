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Дмитрий Комаров показал уникальные кадры с эпицентра трагедии в Бразилии

Дмитрий Комаров показал уникальные кадры с эпицентра трагедии в Бразилии
12:22 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В январе 2019 года в бразильском штате Минас-Жерайс прорвало плотину, которая сдерживала отходы горнодобывающего предприятия.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в Мире наизнанку показал последствия того, как в Бразилии прорвало плотину.

В результате схода огромного селевого потока сотни людей оказались под восьмиметровым шаром грязи, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести. 

 
 
 
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Это были очень тяжелые дни в Брумадинью. Как мы стали участниками поисково-спасательной операции после самой масштабной катастрофы в Бразилии. Взгляд изнутри. Прорыв дамбы на горнодобывающем предприятии. Трагедия, которая, я очень надеюсь, заставит задуматься о безопасности на всех наших дамбах и водохранилищах. Киев пережил похожую катастрофу, когда в 1961 произошла Куреневская трагедия и прорвало дамбу, сдерживающую отходы кирпичного производства. Дай Бог, чтобы мы учились на чужих ошибках и больше никогда не увидели такой кошмар в реальной жизни.

Публикация от @ komarovmir

Дмитрий Комаров вместе с оператором программы Мир наизнанку Александром Дмитриевым отправились в гущу событий и засняли ужасающие кадры жизни местных после прорыва плотины. 

Дмитрий Комаров показал снимок с новой звездной знакомой

"Подобная трагедия – не первая в своем роде. 13 марта 1961 года в Киеве прорвало дамбу с отходами кирпичных заводов. Тонны грязи обрушились на улицы района Куреневка, что привело к многочисленным жертвам. Это событие вошло в историю как Куреневская трагедия. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшнюю программу посмотрели украинские чиновники и люди, которые имеют отношение к украинским водохранилищам и плотинам. И сделали выводы, приняли меры, провели проверки подобных сооружений. Халатность может очень дорого стоить", – говорит Дмитрий Комаров.

Напомним, О новой чрезвычайной и экстремальной для жизни истории Дмитрий рассказал на своей странице в Instagram. Так, накануне телеведущий опубликовал селфи с обычным мороженым в рожке. В комментариях он спросил у поклонников, на что он ждет. Более 3 тысяч пользователей начали выдвигать свои оригинальные идеи: карнавал, самолет, встреча с интересным участником программы и многие другие версии.

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Бразилия, Минас- Жерайс, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Трагедия в Бразилии.
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