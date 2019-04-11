Украинская певица MARUV позабавила сеть нелепым образом

Новости шоу бизнеса: На своей Instagram-странице певица выложила фото с шоппинга в Дубае.

Певица опубликовала забавное фото из отпуска в Дубае.

На фото MARUV одета в платье в объемными рюшами и красным цветочным принтом.

При этом отсутствие макияжа на лице, кроссовки и надетая задом наперед кепка абсолютно не сочетаются с нарядом.

Певица иронично подписала фото: "Марув Дольчегабановна".

Как сообщалось ранее, MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах. Предполагалось, что с этой песней певица представит Украину на Евровидении. MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах.