Украинская певица MARUV позабавила сеть нелепым образом

Певица опубликовала забавное фото из отпуска в Дубае.
На фото MARUV одета в платье в объемными рюшами и красным цветочным принтом.
При этом отсутствие макияжа на лице, кроссовки и надетая задом наперед кепка абсолютно не сочетаются с нарядом.
Певица иронично подписала фото: "Марув Дольчегабановна".
Как сообщалось ранее, MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах. Предполагалось, что с этой песней певица представит Украину на Евровидении. MARUV в сопровождении своих неизменных танцовщиц предстала в нескольких весьма откровенных образах.