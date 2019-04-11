Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Новости шоу бизнеса: Первая леди Мелания еще раз подчеркнула о ее важности во время встречи с женами американских сенаторов.

Жена Дональда Трампа активно внедряет свою социальную благотворительную программу BeBest.

Официальную встречу представительница Белого дома организовала в чрезвычайно красивой библиотеке Конгресса, стены которой украшены лепниной, а рядом с лестницей видны исторические скульптуры. Прямо посреди холла помощники Мелании Трамп установили круглые столы с цветами и дорогой посудой. Сразу после выступления первой леди, приглашенные гости приняли участие в торжественном обеде и общении с женой президента США.

"Спасибо женам сенаторов за участие в ежегодном обеде Senate Spouses. Это была прекрасная возможность для многих из нас собраться вместе и насладиться днем в красивой исторической библиотеке Конгресса", – поделилась Мелания Трамп.

Для особого мероприятия первая леди подобрала роскошное платье от Dior. Наряд Мелании Трамп имел тоненький пояс, который помог подчеркнуть ее стройную талию, и объемные рукава. Любимые туфли-лодочки, идеальная укладка и макияж завершили эффектный look представительницы Белого дома.