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Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
14:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Первая леди Мелания еще раз подчеркнула о ее важности во время встречи с женами американских сенаторов.

Жена Дональда Трампа активно внедряет свою социальную благотворительную программу BeBest. 

Официальную встречу представительница Белого дома организовала в чрезвычайно красивой библиотеке Конгресса, стены которой украшены лепниной, а рядом с лестницей видны исторические скульптуры. Прямо посреди холла помощники Мелании Трамп установили круглые столы с цветами и дорогой посудой. Сразу после выступления первой леди, приглашенные гости приняли участие в торжественном обеде и общении с женой президента США. 

"Спасибо женам сенаторов за участие в ежегодном обеде Senate Spouses. Это была прекрасная возможность для многих из нас собраться вместе и насладиться днем в красивой исторической библиотеке Конгресса", – поделилась Мелания Трамп.

Роскошная Мелания Трамп надела элегантное платье на официальную встречу

Для особого мероприятия первая леди подобрала роскошное платье от Dior. Наряд Мелании Трамп имел тоненький пояс, который помог подчеркнуть ее стройную талию, и объемные рукава. Любимые туфли-лодочки, идеальная укладка и макияж завершили эффектный look представительницы Белого дома.

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США, Первая леди США, Мелания Трамп, Роскошные наряды.
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