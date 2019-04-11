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Очень нежно и красиво: Michelle Andrade набила тату

Очень нежно и красиво: Michelle Andrade набила тату
22:03 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Michelle Andrade набила татуировку на руке.

22-летняя певица Michelle Andrade, которая состоит в Mozgi Entertaiment, ведет активную жизнь в социальных сетях. Она является кумиром для юных почитательниц и выставляет в своем профиле в Instagram много ярких снимков. Некоторые из них весьма необычны, но аудитория певицы так лояльна к ее творчеству, что готова принимать даже эти небольшие причуды. 

А на днях Michelle Andrade опубликовала в своем профиле новый снимок. На нем запечатлена рука певицы, на которой виднеется татуировка. Отметим, что к выбору рисунка и мастера Мишель подошла со всей серьезностью. В качестве изображения она выбрала простой но очень стильный цветок — мак, который ее мастер нарисовал одной линией. Вообщем, проще увидеть, чем объяснять.

 
 
 
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@a.golaya #spring

Публикация от Michelle Andradе (@mishvirmish)

Мишель Андраде презентовала новый клип Corazоn (Видео)

Поклонники певицы принялись обсуждать обновку: "Мишель! Поздравляем, так стильно!", "Очень нежно", "Хочу поцеловать твой бутон", "Первое тату?", "Огонь", "Это Ваша первая?", "Очень нежно и красиво. Прям для тебя это татуировка", "Не люблю татуировки но красиво", "Очень круто, супер", "Красиво!.. Но я не поклонник тату", "Нереально красиво!".

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Мак, Татуировка, Тату, Цветок, Мишель Андраде, Michelle Andrade.
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