Очень нежно и красиво: Michelle Andrade набила тату

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Michelle Andrade набила татуировку на руке.

22-летняя певица Michelle Andrade, которая состоит в Mozgi Entertaiment, ведет активную жизнь в социальных сетях. Она является кумиром для юных почитательниц и выставляет в своем профиле в Instagram много ярких снимков. Некоторые из них весьма необычны, но аудитория певицы так лояльна к ее творчеству, что готова принимать даже эти небольшие причуды.

А на днях Michelle Andrade опубликовала в своем профиле новый снимок. На нем запечатлена рука певицы, на которой виднеется татуировка. Отметим, что к выбору рисунка и мастера Мишель подошла со всей серьезностью. В качестве изображения она выбрала простой но очень стильный цветок — мак, который ее мастер нарисовал одной линией. Вообщем, проще увидеть, чем объяснять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @a.golaya #spring Публикация от Michelle Andradе (@mishvirmish) 8 Апр 2019 в 3:41 PDT

Поклонники певицы принялись обсуждать обновку: "Мишель! Поздравляем, так стильно!", "Очень нежно", "Хочу поцеловать твой бутон", "Первое тату?", "Огонь", "Это Ваша первая?", "Очень нежно и красиво. Прям для тебя это татуировка", "Не люблю татуировки но красиво", "Очень круто, супер", "Красиво!.. Но я не поклонник тату", "Нереально красиво!".