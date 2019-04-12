"Нож в спину": Притула рассказал, из-за чего поссорился с Фреймут

Новости шоу бизнеса: Украинский шоумен Сергей Притула поделился откровениями о бывшей коллеге Оле Фреймут.

Популярные украинские телеведущие Сергей Притула и Оля Фреймут долгое время работали вместе. В 2010 году они вместе с Александром Педаном были ведущими утреннего шоу Підйом на Новом канале. Из звездный состав полюбился публике, пожалуй, больше других. Также Оля и Сергей были ведущими шоу Хто зверху?, где Притула представлял мужскую команду, а Фреймут - женскую. Судил их неизменный компаньон - Педан. Однако в последнее время публика заметила, что некогда закадычные друзья Оля и Сергей больше не общаются.

Недавно в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале Украина, Сергей Притула наконец-то пролил свет на то, что произошло между двумя любимчиками публики. Так, шоумен рассказал, что Оля поступила с ним некрасиво, когда телеканал 1+1 пытался привлечь ее к сотрудничеству. Сергей сказал, что буквально за три дня до того, как Фреймут ушла с Нового, она сообщала ему, что не собирается покидать телеканал.

Также шоумен поведал, что в прошлом году, когда он отправил экс-коллеге видеопоздравление в ее день рождения, она обрезала его выставила в социальные сети:

"Мы были в Стамбуле с семьей, и мы с малым записали ей видео минутное. Оля видео из частной переписки обрезала, выставила в Instagram, чтобы все посмотрели, как Притула за ней сохнет. Ну что это, это дурдом какой-то, это некрасиво. И в этом году я уже Олю не поздравлял с днем рождения. Я не знаю просто, как она может такие вещи дальше использовать".