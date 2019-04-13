Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро

Новости шоу бизнеса: Монро удивила поклонников на новых снимках в Instagram.

Популярная шоувумен и травести-дива Монро не устает удивлять поклонников. Она снимается в кино, появляется на светских мероприятиях, а также дает различные интервью, касательно своих политических предпочтений и многое другое. Она ведет активную жизнь в социальных сетях, где делится с подписчиками фотографиями из обычной жизни, дает различные советы и показывает своих кошек.

На днях она удивила фолловеров кардинальной сменой имиджа.

В публикации с новыми снимками Монро рассказала о том, что никогда в жизни не курила длительное время. Отметим, что на многих фото травести-дива предстала с сигаретой. Знаменитость поделилась несколькими историями из жизни связанными с сигаретами. Так, Монро рассказала, как впервые попробовала сигарету в 11-ом классе перед олимпиадой по химии. Шоувумен утверждает, что сигарета произвела на нее такое впечатление, что она завалила конкурс.

"Так грустно, что хочется… Не поверите, Но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, Но чтобы длительный период — не-а вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес", — написала Монро.

Отметим, что вероятнее всего на фото у Монро парик, так как в своих сторис травести-дива предстала со своим привычным светлым цветом волос.