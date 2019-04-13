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Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро

Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
13:10 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Монро удивила поклонников на новых снимках в Instagram.

Популярная шоувумен и травести-дива Монро не устает удивлять поклонников. Она снимается в кино, появляется на светских мероприятиях, а также дает различные интервью, касательно своих политических предпочтений и многое другое. Она ведет активную жизнь в социальных сетях, где делится с подписчиками фотографиями из обычной жизни, дает различные советы и показывает своих кошек.

На днях она удивила фолловеров кардинальной сменой имиджа.

В публикации с новыми снимками Монро рассказала о том, что никогда в жизни не курила длительное время. Отметим, что на многих фото травести-дива предстала с сигаретой. Знаменитость поделилась несколькими историями из жизни связанными с сигаретами. Так, Монро рассказала, как впервые попробовала сигарету в 11-ом классе перед олимпиадой по химии. Шоувумен утверждает, что сигарета произвела на нее такое впечатление, что она завалила конкурс.

 
 
 
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Так грустно, что хочется... Не поверите, Но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, Но чтобы длительный период - не-а вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес Помню, первый раз затянулась на переменке, в одиннадцатом классе, как раз перед школьной олимпиадой по химии. Мои одноклассники смалили во всю ментоловый more, длиннинькие такие, а я всё целку строила. В итоге поддалась на уговоры, и в итоге получила два балла, хотя шла на победу( Помню так стыдно было перед учителем, он то надежды возлагал. Второй раз затянулась Уже будучи студенткой универа. На втором курсе я дико втюрилась в друга моей подруги. Он был красив, как Аполлон, которого я никогда не видела. Носил узкие джинсы и черное пальто, пил джин с тоником и курил Marlboro. Мы вместе иногда тусили. Ну как вместе, я набивалась с ними, чтобы дышать его ароматом, а он вообще не замечал. В итоге, чтобы типа быть на одной волне, я затянулась сигареткой. Кашляла, шо чахоточная Он, кстати,заливал ко мне спустя дет десять на одной тусе. Я уже известной была, и эффектно отшила Еще был раз на гастролях в Кременчуге)) Бляяя...как вспомню Тогда только Джей Ло появилась и её легендарная жо... Она не курила, но для полноты картины, а я ж возомнила себя ею, не хватало папироски Мы с коллегами закончили шоу и спустились в биллиардную. Тогда при клубе всегда стояли биллиардные столы, и в клубах еще курили. Какие-то местные продвинутые мачо подкатили к столичным АтрЫсткам визуального жанра и давай кружить коньяком и сигаретами) Я с какого-то перепугу выкурила ажжж трЫ штукЫ и на следующий день думала сдохну хорошо хоть не отдалась на столе, Хотя были попытки...мои Ну как, женщина с ароматом табака отдается без раздумий К чему веду, бросайте Вы эту вредную привычку. Ну реально экономия средств и здоровее будете. Хотя в кадре сигарета - абсолютная драма, какой не добьешься даже самым громким скандалом Затяжка, очерченные скулы, облако дыма и взгляд в никуда... Захотелось виски и на концерт Aerosmith. Фото: гениальный мастер женского портрета @julia_shelegova

Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

"Так грустно, что хочется… Не поверите, Но я никогда не курила. Баловалась разок другой, и то по малолетке и за компанию, Но чтобы длительный период — не-а вот просто не в кайф, и голова дурная, и ноги ватные. Бери под белы рученьки, пакуй в кузов и вывози в лес", — написала Монро.

Dzidzio и травести-дива Монро появятся в украинской комедии "Свингеры 2"

Отметим, что вероятнее всего на фото у Монро парик, так как в своих сторис травести-дива предстала со своим привычным светлым цветом волос.

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Монро, Образ, Имидж, Травести-дива, Травести-дива Монро.
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