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"Свой" человек: загадочная публикация Яны Соломко заинтриговала поклонников

"Свой" человек: загадочная публикация Яны Соломко заинтриговала поклонников
14:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Украинская артистка Яна Соломко ведет активную жизнь в социальных сетях.

В ее Instagram часто появляются новые публикации с дочерью Кирой. Мама и ребенок часто отдыхают в теплых краях, а потому профиль Яны наполнен яркими, красочными фото малышки и себя любимой. Однако не так давно в СМИ стали ходить слухи, что артистка разошлась со своим мужем и отцом дочери. Эта информация появилась после того, как на новых фото у Яны публика не заметила обручального кольца. Позже певица опубликовала большой пост на своей странице, где рассказала, что сейчас у нее в жизни не простой период.

А на днях певица опубликовала новый снимок в своем Instagram. В подписи к нему Яна рассказала подписчикам, что встретила "своего" человека в творчестве и сообщила, что в последнее время чувствует большую поддержку.

 

"Как важно найти "своих" людей в творчестве… Меня так давно никто не понимал и не поддерживал… #покатайна", — написала Яна.

Поклонники принялись хвалить певицу в комментариях: "Яночка, шикарная!!! Успехов Вам", "Как я тебя понимаю!", "Яночка, ты такая шикарная девушка. Замечательная мамочка. Творческая личность. У тебя все получится, ты даже не думай грустить!", "Вперед, моя хорошая! Ждем от тебя много интересного".

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Все по теме:

Instagram, Снимок, Певица, Яна Соломко, Соц.сети.
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