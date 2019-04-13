Взгляд не отвести: Слава Каминская засветила пышное декольте в купальнике

Новости шоу бизнеса: Солистка НеАнгелов с фаст-фудом в руках показала идеальную фигуру и нарвалась на лестные комментарии.

Известная украинская певица Слава Каминская не стесняется показывать свои сексуальные формы не всеобщее обозрение. В этот раз знаменитость на своей странице в Instagram поделилась фото, которое не оставило равнодушным никого из ее подписчиков.

Слава Каминская опубликовала снимок в откровенном купальнике, который подчеркивает ее пышное декольте. Певица позирует в бассейне, держа в одной руке тарелку с бургером и картошкой фри, а в другой — кока-колу, которую соблазнительно потягивает с трубочки. Волосы певицы легкими локонами спадают на плечи, на голове у нее повязка, которая придает завершенность образу.

"Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь……", — подписала фото Слава Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Не бойтесь совершенства. Вам все равно никогда его не достичь...... Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 12 Апр 2019 в 11:27 PDT

Поклонники артистки пришли в восторг от ее новой фотографии и отметили, что считают ее совершенством.

"Эти купальники сведут меня с ума", "Можно подумать, такое едите", "Само совершенство", "Вкусная", "Меня бургеры на ночь сведут с ума", "Взгляд не отвести", "О май гад…Слава, вы настолько крутезная!! Как мало сейчас супер мега звезд, которые могут себе позволить быть самим собой, без лишнего пафоса", "Вы очень красивая!!! Люблю и беру пример во всем", — написали подписчики в комментариях под фото.