Тина Кароль рассказала о своем необычном хобби: видео

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что обожает садоводство и ее хобби – это выращивать розы.

По словам Тины Кароль в Instagram-Stories, садоводство приносит ей много радости. В коротких роликах артистка показала свой огород.

Видео опубликовали позже на фан-странице певицы.

Переглянути цей допис в Instagram Утро Тины Кароль! #тинакароль Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 12 Кві 2019 р. о 12:38 PDT

Звезда также рассказала поклонникам подробности, как лучше подготовиться к новому сезону.

"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой город. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень рада из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", – отметила Кароль.