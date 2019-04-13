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Тина Кароль рассказала о своем необычном хобби: видео

Тина Кароль рассказала о своем необычном хобби: видео
19:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что обожает садоводство и ее хобби – это выращивать розы.

По словам Тины Кароль в Instagram-Stories, садоводство приносит ей много радости. В коротких роликах артистка показала свой огород.

Видео опубликовали позже на фан-странице певицы.

 
 
 
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Утро Тины Кароль! #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Звезда также рассказала поклонникам подробности, как лучше подготовиться к новому сезону.

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"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой город. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень рада из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", – отметила Кароль.

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Тина Кароль, Знаменитости, Звезды, Хобби, Певица, Украинская певица, Увлечение.
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