Здесь становится горячо: Эльза Хоск продемонстрировала идеальные формы на отдыхе

Так, на днях "ангел" Victoria's Secret очаровала поклонников горячими фото с отдыха.
Эльза Хоск уже давно считается одной из самых востребованных моделей современности. А 30-летняя шведская модель в свою очередь старается соответствовать своей репутации.
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Глядя на последние снимки, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, можно заметить, что она поддерживает идеальную спортивную форму и красиво демонстрирует свою стройную фигуру.
На одном из снимков Эльза Госк позирует в гостиничном номере на большой кровати с белыми простынями. На ее голове банное полотенце, а сама она одета в слитный купальник от REVOLVE. Глубокое декольте и голая спина подчеркнули сексуальность пляжного наряда, а Эльза, как опытная модель, сексуально позировала в нем. Также "ангел" Victoria's Secret показала фотографии, на которых предстала в бежевом кружевном топе и белых шортах с высокой талией