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Здесь становится горячо: Эльза Хоск продемонстрировала идеальные формы на отдыхе

Здесь становится горячо: Эльза Хоск продемонстрировала идеальные формы на отдыхе
09:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Роскошная 30-летняя шведская модель несмотря на успешную карьеру, как настоящая женщина, находит время для полного релакса после насыщенных будней.

Так, на днях "ангел" Victoria's Secret очаровала поклонников горячими фото с отдыха.

Эльза Хоск уже давно считается одной из самых востребованных моделей современности. А 30-летняя шведская модель в свою очередь старается соответствовать своей репутации.

 
 
 
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Fresh start @revolve #revolvefestival

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Глядя на последние снимки, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, можно заметить, что она поддерживает идеальную спортивную форму и красиво демонстрирует свою стройную фигуру.

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На одном из снимков Эльза Госк позирует в гостиничном номере на большой кровати с белыми простынями. На ее голове банное полотенце, а сама она одета в слитный купальник от REVOLVE. Глубокое декольте и голая спина подчеркнули сексуальность пляжного наряда, а Эльза, как опытная модель, сексуально позировала в нем. Также "ангел" Victoria's Secret показала фотографии, на которых предстала в бежевом кружевном топе и белых шортах с высокой талией

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Фотосессия, Знаменитости, Звезды, Эльза Хоск.
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