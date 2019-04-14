Здесь становится горячо: Эльза Хоск продемонстрировала идеальные формы на отдыхе

Новости шоу бизнеса: Роскошная 30-летняя шведская модель несмотря на успешную карьеру, как настоящая женщина, находит время для полного релакса после насыщенных будней.

Так, на днях "ангел" Victoria's Secret очаровала поклонников горячими фото с отдыха.

Эльза Хоск уже давно считается одной из самых востребованных моделей современности. А 30-летняя шведская модель в свою очередь старается соответствовать своей репутации.

Переглянути цей допис в Instagram Fresh start @revolve #revolvefestival Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Кві 2019 р. о 12:47 PDT

Глядя на последние снимки, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, можно заметить, что она поддерживает идеальную спортивную форму и красиво демонстрирует свою стройную фигуру.

На одном из снимков Эльза Госк позирует в гостиничном номере на большой кровати с белыми простынями. На ее голове банное полотенце, а сама она одета в слитный купальник от REVOLVE. Глубокое декольте и голая спина подчеркнули сексуальность пляжного наряда, а Эльза, как опытная модель, сексуально позировала в нем. Также "ангел" Victoria's Secret показала фотографии, на которых предстала в бежевом кружевном топе и белых шортах с высокой талией