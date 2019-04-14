"Фу, как пошло": Светлана Лобода взбудоражила поклонников новым снимком

Новости шоу бизнеса: Скандальная украинская певица Светлана Лобода часто публикует в своем Instagram откровенные фото, но свежий снимок "переплюнул" все, что было до него.

Так, Светлана Лобода поделилась фотографией, на которой показала голую грудь, правда лишь наполовину. На черно-белом фото, которым певица пыталась привлечь внимание подписчиков к выходу нового клипа, звезда позирует обнаженной , держа в руках серьги. Ее распущенные волосы спускаются сзади на плечи, а шею украшает несколько цепочек.

"Готова к новому клипу. На какую песню?)", - подписала снимок Светлана Лобода.

Переглянути цей допис в Instagram готова к новому клипу на какую песню?) Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 13 Кві 2019 р. о 8:01 PDT

Поклонники певицы предположили, что видеоклип готовится на песню Пуля-дура, а также возмутились слишком откровенным фото звезды и отметили, что так скорее рекламируют фильмы для взрослых.

"Как из порнофильма, вся накаченная", "Порноклип", "Ты точно клип хочешь снять?", "К такому жизнь меня не готовила. Света, окстись", "Кошмар", "Фу, как пошло", "Какое убожество", "Какой ужас", "Ужасное фото", "Фу, задрала уже", "Я думал, Вы голая стоите", "Такая грудь огромная на фото получилась)) интересно какой это размер 4ка…?", - говорится в комментариях к публикации.