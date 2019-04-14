Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных моделей Victoria's Secret Винни Харлоу удивила своих поклонников внезапной сменой имиджа

Звезда показала эффектные фото с розовыми волосами.

В Калифорнии продолжается грандиозный музыкальный фестиваль Coachella-2019.

Именно это светское мероприятие объединило немало голливудских звезд, которые приехали развлечься в Лос-Анджелес. Такое громкое событие не обошли вниманием и знаменитые модели бельевого бренда Victoria's Secret. Сексапильные манекенщицы выбрали для вечеринки пикантные наряды, в которых и зажигали на открытии Coachella-2019 в пятницу, 12 апреля.

Переглянути цей допис в Instagram Old town road Допис, поширений Winnie Harlow (@winnieharlow) 13 Кві 2019 р. о 8:18 PDT

Не упустила возможности развлечься и зажигательная Винни Харлоу. На фестивале она предстала в белых джинсовых шортах и розовом топе в сетку. Винни выбрала удобную обувь, чтобы вдоволь натанцеваться под любимые треки.

Однако не манящий образ звезды привлек немалое внимание ее поклонников: 24-летняя модель засветила новый эффектный имидж. Винни Харлоу перекрасила волосы в розовый цвет, оставив при этом его длину.

Обычно Винни Харлоу выбирает естественный цвет волос и остается брюнеткой. Любит модель делать романтические кудри, которые добавляют ее облику нежности. Однако для стильных фотосессий "ангел" Victoria's Secret соглашается на различные эксперименты с внешностью.