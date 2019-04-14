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Воскресенье, 14.04.2019
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Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос
14:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных моделей Victoria's Secret Винни Харлоу удивила своих поклонников внезапной сменой имиджа

Звезда показала эффектные фото с розовыми волосами.

В Калифорнии продолжается грандиозный музыкальный фестиваль Coachella-2019.

Именно это светское мероприятие объединило немало голливудских звезд, которые приехали развлечься в Лос-Анджелес. Такое громкое событие не обошли вниманием и знаменитые модели бельевого бренда Victoria's Secret. Сексапильные манекенщицы выбрали для вечеринки пикантные наряды, в которых и зажигали на открытии Coachella-2019 в пятницу, 12 апреля.

 
 
 
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Old town road

Допис, поширений Winnie Harlow (@winnieharlow)

Не упустила возможности развлечься и зажигательная Винни Харлоу. На фестивале она предстала в белых джинсовых шортах и розовом топе в сетку. Винни выбрала удобную обувь, чтобы вдоволь натанцеваться под любимые треки.

Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019

Однако не манящий образ звезды привлек немалое внимание ее поклонников: 24-летняя модель засветила новый эффектный имидж. Винни Харлоу перекрасила волосы в розовый цвет, оставив при этом его длину.

Обычно Винни Харлоу выбирает естественный цвет волос и остается брюнеткой. Любит модель делать романтические кудри, которые добавляют ее облику нежности. Однако для стильных фотосессий "ангел" Victoria's Secret соглашается на различные эксперименты с внешностью.

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Все по теме:

Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Модель, Знаменитости, Образ, Victoria's Secret, Винни Харлоу, Coachella 2019.
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