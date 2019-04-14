На шпильках с пакетами продуктов: курьезное видео с Викторией Бекхэм

Новости шоу бизнеса: Звездная чета Бекхэмов любит пошутить друг над другом и рассказать об этом поклонникам в социальных сетях.

Так, муж британского дизайнера Виктории Бекхэм Дэвид показал курьезный ролик, как его любимая жена перебегает дорогу с продуктами.

Забавное видео из Калифорнии 14 апреля опубликовал Дэвид Бекхэм в Instagram-Stories.

В коротком ролике видно, как Виктория идет к машине с огромными пакетами апельсинов и манго в руках. Потом муж показал, как один из апельсинов даже упал на дорогу.

Фанаты Виктории обратили внимание на то, что дизайнер, как всегда, была одета стильно и на высоких каблуках. "Всегда стильная, люблю ее", "Дэвид, помоги Виктории", – пишут пользователи в сети.