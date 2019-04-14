Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
ДТП с авто посла Украины в Лондоне: Психическое здоровье нападавшего проверят
ДТП с авто посла Украины в Лондоне: Психическое здоровье нападавшего проверят
Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп

На шпильках с пакетами продуктов: курьезное видео с Викторией Бекхэм

На шпильках с пакетами продуктов: курьезное видео с Викторией Бекхэм
18:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Звездная чета Бекхэмов любит пошутить друг над другом и рассказать об этом поклонникам в социальных сетях.

Так, муж британского дизайнера Виктории Бекхэм Дэвид показал курьезный ролик, как его любимая жена перебегает дорогу с продуктами.

Забавное видео из Калифорнии 14 апреля опубликовал Дэвид Бекхэм в Instagram-Stories.

В коротком ролике видно, как Виктория идет к машине с огромными пакетами апельсинов и манго в руках. Потом муж показал, как один из апельсинов даже упал на дорогу.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I VB #VictoriaBeckham #DavidBeckham #LA [April 14, 2019 | 86k thanks ]

Публикация от Victoria Beckham France (@victoriabeckhamfrance)

 Виктория Бекхэм в образцовой "двойке" посетила Fashion Trust Arabia Awards

Фанаты Виктории обратили внимание на то, что дизайнер, как всегда, была одета стильно и на высоких каблуках. "Всегда стильная, люблю ее", "Дэвид, помоги Виктории", – пишут пользователи в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бекхэм, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Семья Бекхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман: Я к выборам готов
Гройсман: Я к выборам готов
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
СМИ: Модель Наоми Кэмпбелл рассталась со своим 25-летним бойфрендом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь