Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Кладбище персонажей из "Игры престолов" в Австралии (Фото)
1 / 26

Кладбище персонажей из "Игры престолов" в Австралии (Фото)

В парке неподалеку от австралийского города Сидней появилось необычное кладбище, на котором можно увидеть могилы погибших персонажей из сериала "Игра престолов". Создала это необычное кладбище телекомпания Foxtel, а работать площадка будет только несколько дней. Как вы уже могли догадаться, инсталляция посвящена выходу заключительного сезона "Игры престолов", дебют которого состоится 14 апреля.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Игра престолов, Финальный сезон "Игры престолов", Британский сериал, Кладбище "Игры престолов".
17:41 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь