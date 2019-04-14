Кладбище персонажей из "Игры престолов" в Австралии (Фото) В парке неподалеку от австралийского города Сидней появилось необычное кладбище, на котором можно увидеть могилы погибших персонажей из сериала "Игра престолов". Создала это необычное кладбище телекомпания Foxtel, а работать площадка будет только несколько дней. Как вы уже могли догадаться, инсталляция посвящена выходу заключительного сезона "Игры престолов", дебют которого состоится 14 апреля.