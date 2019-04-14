Маленькая Меган Маркл: в Сети появились детские фото герцогини Сассекской

Новости шоу бизнеса: Снимки передал СМИ родной дядя Меган Маркл и до этого их не показывали общественности.

Скоро герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые станет мамой, а пока в Сети появились фото, когда младенцем была она сама. На снимках, которые ранее не показывали на широкое обозрение, жена принца Гарри запечатлена со своими близкими — мамой и бабушкой. Фотографии изданию Daily Mail передал дядя Меган Джозеф Джонсон.

Издание отмечает, что некоторые фото маленькой Меган Маркл были сделаны спустя несколько часов после ее рождения 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. На архивных снимках также можно увидеть маму будущей принцессы Дорию и бабушку Жанетт.

Дядя Меган Маркл также рассказал изданию о воспитании девочки и выразил надежду, что семейство герцогини наконец-то помирится.

"Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган – позитивную сторону. И пусть они, наконец, все помирятся и станут принимать участие в жизни друг друга", — сказал Джозеф Джонсон.

Он добавил, что большую роль в воспитании Меган как личности сыграли именно мама и бабушка. Именно с бабушкой будущая принцесса провела большую часть своего детства, потому что Дориа была вынуждена выйти на работу сразу после родов.