"Неповторимая": Ольга Фреймут очаровала соблазнительным образом

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко показывает новые снимки из личной жизни, поэтому каждая фотография становится настоящим сюрпризом для поклонников.

Неожиданное фото, на котором звезда предстала в соблазнительном образе, Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

Фреймут позирует в черном наряде с кружевными рукавами и глубоким декольте. Завершает аутфит телеведущей красная помада на губах и легкие локоны.

"Иногда в жизни встречаются плохие люди, ситуации, гостиницы...Важно, чтобы это было иногда", – подписала снимок Фреймут.

Поклонники оценили внешний вид 37-летней Ольги и забросали ее комплиментами в комментариях. "Вы неповторимая", "Очень умная и красивая женщина", "Моя Оля красивая, люблю", – пишут пользователи в сети.