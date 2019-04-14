Очередной фурор: Тина Кароль посетила мероприятие в шикарном бархатном платье

Новости шоу бизнеса: Певица посетила звездное мероприятие в честь 10-летия журнала Harper’s Bazaar в роскошном образе.

Украинская певица Тина Кароль произвела настоящий фурор очередным выходом в свет. В этот раз сеть обсуждает шикарное бархатное платье певицы, ее выход из машины и селфи. Новые снимки появились на официальной странице звезды в Instagram.

Тина Кароль посетила гала-ужин в честь 10-летия журнала Harper’s Bazaar. Для торжества она выбрала черное бархатное платье от бренда Self-portrait стоимостью более 13 тысяч гривен.

Откровенное декольте наряда украшено черным кружевом, а все платье белыми камнями. Над правой ногой певицы расположена декоративная рюш и глубокий разрез. Образ Кароль дополнила крупными серьгами с жемчугом от Alessandra Rich.

Поклонники певицы пришли в восторг от внешнего вида Кароль. Одни отметили, что ее эффектный выход из авто, другие назвали певицу "королевой". Многие фанаты отметили, что звезда сделала селфи, которыми она очень редко "балует" подписчиков.