Топлес и шоколадные трусики в мелкий горох: соблазнительный образ Эмили Ратаковски

На этот раз инстадива сфотографировалась топлес, но дополнила образ накидкой.
Модель поделилась в Instagram фото, на котором она запечатлена в компании своего черного пса.
Эмили держит животное на руках, позируя топлес в шоколадных трусиках в мелкий горох. На плечи звезда накинула верх от пижамы своего бренда Inamorata такой же расцветки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волосы модели были небрежно распущены, что только добавило ее образу соблазнительности.
Поклонники засыпали комплиментами аппетитную фигуру Ратаковски в комментариях.
Недавно модель удивила поклонников, появившись одетой на улицах Нью-Йорка. Обычно Эмили Ратаковски предпочитает даже в магазин выходить в откровенных образах.