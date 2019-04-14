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Топлес и шоколадные трусики в мелкий горох: соблазнительный образ Эмили Ратаковски

Топлес и шоколадные трусики в мелкий горох: соблазнительный образ Эмили Ратаковски
22:46 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 27-летняя Эмили Ратаковски любит обнажаться.

На этот раз инстадива сфотографировалась топлес, но дополнила образ накидкой.

Модель поделилась в Instagram фото, на котором она запечатлена в компании своего черного пса.

Эмили держит животное на руках, позируя топлес в шоколадных трусиках в мелкий горох. На плечи звезда накинула верх от пижамы своего бренда Inamorata такой же расцветки.

 
 
 
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Desert Shrimp

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 Красотка Эмили Ратаковски надела неоновую юбку и кроп-топ для свидания с мужем

Волосы модели были небрежно распущены, что только добавило ее образу соблазнительности.

Поклонники засыпали комплиментами аппетитную фигуру Ратаковски в комментариях.

Недавно модель удивила поклонников, появившись одетой на улицах Нью-Йорка. Обычно Эмили Ратаковски предпочитает даже в магазин выходить в откровенных образах.

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Все по теме:

Модель, Стиль, Образ, Емили Ратаковски, Инстадива.
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