Прекрасная Джамала показала своего годовалого сына

Новости шоу бизнеса: Украинская певица часто радует поклонников снимками маленького Эмира-Рахмана.

Джамала тепер рамного чаще радует поклонников фото и видео со своим сыночком. Отметим, что 27 марта украинская исполнительница душевно отпраздновала день рождения сына – Эмир-Рахману исполнился год! При этом в честь столь важной даты в жизни сына Джамала решила сделать подарок своим поклонникам и наконец показа лицо Эмира.

Теперь же Джамала стала снимать и короткие видео с сыном, который, кстати, отлично держится на ножках.

Так, Джамала поделилась милым домашним видео, на котором ее сынок пританцовывает под новую песню своей звездной мамы – Solo. Снимает конечно же сама певица. При этом на фоне она сама поет отрывок своего хита.

И здесь следует отметить, что новый хит Джамалы попал в топ-10 самых прослушиваемых песен сразу двух музыкальных чартов Британии. Как сообщила сама певица, в чарте Upfront Club песня занимает 7 позицию, в чарте Commercial Pop Top 30 – восьмую!