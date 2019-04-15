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Прекрасная Джамала показала своего годовалого сына

Прекрасная Джамала показала своего годовалого сына
04:22 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица часто радует поклонников снимками маленького Эмира-Рахмана.

Джамала тепер рамного чаще радует поклонников фото и видео со своим сыночком. Отметим, что 27 марта украинская исполнительница душевно отпраздновала день рождения сына – Эмир-Рахману исполнился год! При этом в честь столь важной даты в жизни сына Джамала решила сделать подарок своим поклонникам и наконец показа лицо Эмира.

Теперь же Джамала стала снимать и короткие видео с сыном, который, кстати, отлично держится на ножках.

Так, Джамала поделилась милым домашним видео, на котором ее сынок пританцовывает под новую песню своей звездной мамы – Solo. Снимает конечно же сама певица. При этом на фоне она сама поет отрывок своего хита.

И здесь следует отметить, что новый хит Джамалы попал в топ-10 самых прослушиваемых песен сразу двух музыкальных чартов Британии. Как сообщила сама певица, в чарте Upfront Club песня занимает 7 позицию, в чарте Commercial Pop Top 30 – восьмую!

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Все по теме:

Джамала, Сын Джамалы, Эмир-Рахман, Снимки Эмира-Рахмана.
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