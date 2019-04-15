Тина Кароль рассказала о своем хобби

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль обожает заниматься садоводством.

Тина Кароль призналась поклонникам в социальных сетях в том, что она обожает садоводство. Украинская певица Тина Кароль активно занимается творчеством и воспитывает сына. К примеру, как стало известно ранее знаменитость записывает англоязычный альбом в Нью-Йорке. Кроме этого, как выяснилось, это не единственные её занятия. Тина находит время и для домашних дел и даже хобби.

По словам Тины Кароль в Instagram-Stories, садоводство приносит ей много радости. В коротких роликах артистка показала свой огород. Позже видео появилось на фан-странице певицы.

"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы, а вот мой город. И мы готовы к новому сезону, к новым плодам, вот так мы построили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень рада из-за этого. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", - призналась знаменитость.