Популярные звезды, которые похожи друг на друга (Фото) Говорят, что у каждого человека есть двойник. Не исключение и медийные люди. Вот только иногда бывает так, что двойник тоже является известной личностью. Эти 9 пар знаменитостей ну очень похожи между собой.