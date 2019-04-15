Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

Новости шоу бизнеса: Она счастлива быть мамой и время от времени делится нежными снимками с малышом в своем Instagram.

Летом 2018 года известная украинская танцовщица Алена Шоптенко впервые стала мамой. С тех пор жизнь звезды кардинально изменилась. Ей пришлось не только уменьшить физические нагрузки, но и существенно скорректировать систему питания. Однако хореографу такие перемены на радость.

Так, 15 апреля, Шоптенко показала годовалого сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя любимая утренняя зарядка Отличного вам дня! Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 14 Апр 2019 в 10:22 PDT

"Моя любимая утренняя зарядка. Отличного вам дня!" — подписала кадр танцовщица.

Поклонники бурно отреагировали на трогательный снимок и засыпали молодую маму комплиментами.

"Вы чудесные!", "Такие милые", "Вы прелесть", "Доброе утро, Алёнушка. Желаю вам успешной недели и прекрасного дня. Вы прекрасны", "Счастье", "Милота", "Мамино счастье", "Позитивненько", — пишут в комментариях.