Двойная жизнь людей с биполярным расстройством (Фото)

Лиз Оберт - молодая женщина, которая живет и работает в Портленде в США. Ее жизнь, хотя на первый взгляд и кажется абсолютно нормальной, сильно отличается от повседневной жизни большинства американцев. У Лиз биполярное аффективное расстройство - это психическое заболевание, которое проявляется в виде чередующихся периодов мании и депрессии. Лиз поставили этот диагноз, когда ей было 20 лет. Болезнь затрудняет нормальное функционирование, но Лиз научилась с этим жить. Она встает утром, идет на работу и всем улыбается. Но когда возвращается домой, открывает дверь в совсем другой мир. Лиз решила показать людям, как она и другие пациенты с такой болезнью живут на самом деле. Двойная жизнь людей с психическими заболеваниями в проекте Лиз Оберт "Двойственность".