Откровения Ирины Хоменко: телеведущая впервые рассказала о своей помолвке

Новости шоу бизнеса: Звезда Нового канала Ирина Хоменко впервые призналась, как возлюбленный сделал ей предложение.

В процессе работы ведущая программы Ревизор. Магазины Ира Хоменко любит поговорить. На сей раз на трогательные воспоминания звезду спровоцировала беседа с продавщицей магазина в Борисполе.

Проверяя детские сырки, Ира поинтересовалась, есть ли у девушки дети или супруг. А услышав трогательную историю собеседницы о предложении любимого человека, и сама разоткровенничалась.

"Это было на мой день рождения, – вспоминает ведущая "Ревизор: Магазины" Ира Хоменко. – Мой Богдан решил пошутить – положил в коробочку детское металлическое кольцо со здоровенным камнем. Такие обычно продаются вместе с жуйками (смеется). И тут он встает, дарит мне огромный букет цветов, который я с трудом удерживаю, достает эту коробочку и собирается мне что-то сказать. Не дожидаясь ни одного слова, я начала рыдать и говорить: "Я согласна!!!" Он отвечает: "В смысле – согласна?!". И, встав на колено, вручает мне эту "шайбу". В тот момент я подумала: "Плевать! Давай уже хоть такое кольцо, я на все согласна!" Потом Богдан достал нормальное кольцо – из белого золота с бриллиантом. А знаете, что написано на его обратной стороне? "Моя прелесть".