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Пожар в Нотр-Даме: Святослав Вакарчук высказался о пожаре

Пожар в Нотр-Даме: Святослав Вакарчук высказался о пожаре
12:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На странице в социальной сети Twitter знаменитый украинец прокомментировал пожар в Нотр-Даме.

Весь мир в отчаянии: знаменитый Собор Парижской Богоматери, являющийся одним из величайших сооружений Парижа, вспыхнул из-за ремонтных работ. И хоть огонь уже успели ликвидировать, люди засыпают сеть щемящими сообщениями. Среди них – лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук признался, что в Париже горит не просто здание и исторический памятник. Собор Парижской Богоматери давно стал символом Франции, его визитной карточкой и частью общества. 

Пылает часть цивилизации, не просто памятник культуры, архитектуры. Люди, берегите друг друга, мир и соборы, "соборы своих душ", – написал Святослав Вакарчук. 

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Кроме этого, лидер группы "Океан Эльзы" обратился к французам со словами поддержки. Святослав Вакарчук надеется, что Собор Парижской Богоматери сумеют восстановить.

"Очень больно видеть символ европейской культуры в огне... Я надеюсь, что восстановление Нотр-Дама возможно... Все мои молитвы и поддержка с французским народом и всеми католиками", – добавил он.

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Пожар, Знаменитости, Святослав Вакарчук, Нотр-Дам, Пожар в Нотр-Даме.
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