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Катя Осадчая заинтриговала поклонников

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Катя Осадчая заинтриговала поклонников
13:36 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая беременна.

Радостной новостью супружеская пара телеведущих планирует поделиться уже в июне.

Журналистка попала в объективы фотографов на одном из светских мероприятий. Она выбрала не самое удачное платье, которое лишь подчеркнуло округлившуюся фигуру звезды.

Пока ни Осадчая. ни ее супруг Юрий Горбунов не комментируют новость о предстоящем пополнении в семье. Однако очень скоро это случится!

Катя Осадчая подтвердила свою беременность

В понедельник, 15 апреля, Катя Осадчая заинтриговала поклонников, записав видео со съемки для украинского глянца. Она пообещала, что уже в июне "будет что-то интересненькое".

Для съемки Осадчая выбрала очень женственные наряды в пастельных тонах, скрывающие растущий животик. В одном образе она использовала юбку миди, а в другом — короткие шорты с завышенной талией.

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Беременность, Фотосессия, Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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