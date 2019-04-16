Новости шоу бизнеса: В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая беременна.

Радостной новостью супружеская пара телеведущих планирует поделиться уже в июне.

Журналистка попала в объективы фотографов на одном из светских мероприятий. Она выбрала не самое удачное платье, которое лишь подчеркнуло округлившуюся фигуру звезды.

Пока ни Осадчая. ни ее супруг Юрий Горбунов не комментируют новость о предстоящем пополнении в семье. Однако очень скоро это случится!

В понедельник, 15 апреля, Катя Осадчая заинтриговала поклонников, записав видео со съемки для украинского глянца. Она пообещала, что уже в июне "будет что-то интересненькое".

Для съемки Осадчая выбрала очень женственные наряды в пастельных тонах, скрывающие растущий животик. В одном образе она использовала юбку миди, а в другом — короткие шорты с завышенной талией.