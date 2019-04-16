Скачать
Вторник, 16.04.2019
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Пожар в Нотр-Даме: на восстановление собрали уже 600 миллионов евро
Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Барселона 0:0 Манчестер Юнайтед: LIVE 1-й тайм
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию в паспорте

СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию в паспорте
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Хотя голливудская актриса Анджелина Джоли всегда появлялась в титрах фильмов и заголовков СМИ с девичьей фамилией, в паспорте она была двойной – Джоли Питт.

По информации СМИ, киноактриса сменила фамилию, оставив только "Джоли".

Через 2,5 года после поданного заявления на расторжение брака экс-супруги 12 апреля официально развелись.

Сразу же после нового статуса холостячки Джоли взялась за собственную фамилию, которую при бракосочетании в 2014 году решила изменить. По информации издания Entertainment Tonight, звезда обратилась в суд с ходатайством об изменении фамилии и суд удовлетворил просьбу актрисы. Поэтому теперь Анджелина Джоли полностью избавила себя от всего, что связывало ее с бывшим мужем.

Официально: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

Стоит добавить, что актриса уже не впервые отказалась от двойной фамилии. До 2002 года Джоли имела приставку "Войт" – от ее отца Джона Войта. Но известно, что у нее остались плохие отношения с отцом и того же года суд также удовлетворил ее просьбу об изменении фамилии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Развод, Актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля
05 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
Украина обратилась в Международный трибунал из-за захвата моряков
Киев обратился в трибунал из-за захвата моряков
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Шок: экс-холостяк взорвал сеть пикантным снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь