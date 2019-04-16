СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию в паспорте

Новости шоу бизнеса: Хотя голливудская актриса Анджелина Джоли всегда появлялась в титрах фильмов и заголовков СМИ с девичьей фамилией, в паспорте она была двойной – Джоли Питт.

По информации СМИ, киноактриса сменила фамилию, оставив только "Джоли".

Через 2,5 года после поданного заявления на расторжение брака экс-супруги 12 апреля официально развелись.

Сразу же после нового статуса холостячки Джоли взялась за собственную фамилию, которую при бракосочетании в 2014 году решила изменить. По информации издания Entertainment Tonight, звезда обратилась в суд с ходатайством об изменении фамилии и суд удовлетворил просьбу актрисы. Поэтому теперь Анджелина Джоли полностью избавила себя от всего, что связывало ее с бывшим мужем.

Стоит добавить, что актриса уже не впервые отказалась от двойной фамилии. До 2002 года Джоли имела приставку "Войт" – от ее отца Джона Войта. Но известно, что у нее остались плохие отношения с отцом и того же года суд также удовлетворил ее просьбу об изменении фамилии.