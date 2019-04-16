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СМИ: 45-летняя Кейт Мосс выйдет замуж за молодого бойфренда

СМИ: 45-летняя Кейт Мосс выйдет замуж за молодого бойфренда
18:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Британская модель Кейт Мосс в 45 лет может во второй раз пойти под венец.

Ее избранник Николай фон Бисмарк готовится к признанию. При этом фотограф и представитель аристократического рода младше манекенщицы на 13 лет.

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Как сообщают инсайдеры The Sun, потомок знаменитого герцога Лайенбурзкого Отто фон Бисмарка хочет жениться на своей любимой Кейт Мосс. Ни разница в возрасте, ни то, что для модели это будет второй брак, не пугают британского фотографа.

"У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они говорят о свадьбе очень часто. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковным свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", – сказал источник.

Пара планирует сыграть громкую свадьбу летом 2020 года. Такую отсрочку церемонии инсайдеры связывают с лечением Кейт Мосс от алкозависимости. Через год манекенщица отметит 18 месяцев без алкоголя.

 
 
 
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k+n+dior via @germanlarkin

Допис, поширений Kate Moss Latest ⚡️ (@katemosslatest)

Что известно о личной жизни Кейт Мосс?

Эффектная модель Кейт Мосс всегда привлекала внимание голливудских красавцев, однако манекенщица не обращала внимания на все ухаживания. В 2007 году она познакомилась с гитаристом инди-рок дуэта The Kills Джейми Гинсу. Именно с ним Кейт Мосс закрутила роман, который в 2011 году завершился свадьбой.

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Однако отношения супругов завершились, когда Кейт Мосс познакомилась с Николаем фон Бисмарком. Произошло это во время ее отдыха в Греции. Уже через год модель подала на развод с музыкантом, а в СМИ впервые заговорили о скорой помолвке с молодым бойфрендом. Однако тогда ни Кейт Мосс, ни Николай фон Бисмарк не подтвердили слухи о свадьбе. Теперь же, как утверждают инсайдеры, намерения аристократа серьезные.

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Отношения, Свадьба, Модель, Слухи, Кейт Мосс, Знаменитости, Британская модель.
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