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Семейные долгожители: Знаменитости, любовь которых преодолела время
Звездные пары расходятся также легко, как и сходятся. Некоторые звездные союзы рушатся так быстро, что мы даже не успеваем их обсудить. Но это относится не ко всем знаменитостям. Некоторые остаются вместе на всю жизнь.
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