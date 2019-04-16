Семейные долгожители: Знаменитости, любовь которых преодолела время Звездные пары расходятся также легко, как и сходятся. Некоторые звездные союзы рушатся так быстро, что мы даже не успеваем их обсудить. Но это относится не ко всем знаменитостям. Некоторые остаются вместе на всю жизнь.