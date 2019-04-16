Моника и Фиби спустя 15 лет: совместные фото звезд сериала "Друзья"

Известные актрисы из "Друзей" Лиза Кудроу и Кортни Кокс, которая недавно сообщила, что выходит замуж, поделились с поклонниками совместными фотографиями.
Звезды, исполнившие в сериале роли Моники и Фиби, опубликовали в своих Instagram новые совместные фото и показали, как они изменились за 15 лет.
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На снимках 54-летняя Кортни Кокс и 55-летняя Лиза Кудроу весело проводят время. Несмотря на то, что после съемок культового сериала прошло уже много времени, актрисы тесно поддерживают дружеские отношения и вместе проводят свое свободное от работы время.