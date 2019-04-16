Моника и Фиби спустя 15 лет: совместные фото звезд сериала "Друзья"

Новости шоу бизнеса: На снимках 54-летняя Кортни Кокс и 55-летняя Лиза Кудроу весело проводят время.

Известные актрисы из "Друзей" Лиза Кудроу и Кортни Кокс, которая недавно сообщила, что выходит замуж, поделились с поклонниками совместными фотографиями.

Звезды, исполнившие в сериале роли Моники и Фиби, опубликовали в своих Instagram новые совместные фото и показали, как они изменились за 15 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My eyes! My eyes! Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow) 13 Апр 2019 в 11:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram saturday night with a friend @lisakudrow Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 13 Апр 2019 в 11:17 PDT

На снимках 54-летняя Кортни Кокс и 55-летняя Лиза Кудроу весело проводят время. Несмотря на то, что после съемок культового сериала прошло уже много времени, актрисы тесно поддерживают дружеские отношения и вместе проводят свое свободное от работы время.