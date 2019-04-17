Не хуже чем у Ким: Кончита Вурст продолжает поражать поклонников

Новости шоу бизнеса: Немецкая певица Кончита Вурст опубликовала фотографии с недавнего концерта в Австрии.

В воскресенье, 14 апреля, состоялся концерт Кончиты Вурст в австрийском городе Линц. Артистка поразила поклонников невероятным голосом, яркими постановками и нарядами, которые подчеркнули все прелести ее формы.

Недавно на официальной странице в Instagram Вурст опубликовала фотографии с выступления и поразила подписчиков. Фаны поблагодарили за незабываемый вечер и осыпали ее комплиментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram linz last night @cl_erblehner - more on facebook Публикация от Conchita WURST (@conchitawurst) 14 Апр 2019 в 11:02 PDT

"Такая талантливая и завораживающая артистка! Вы в отличной форме, Кончита. Приятно и смотреть, и слушать", "Так непривычно и одновременно так хорошо вам в мужском образе. Но в то же время хочется сказать, что самое главное – ваша невероятно приятная личность и талант. Спасибо за подаренные эмоции! Вы лучшая!", "С нетерпением жду концерта в Мюнхене, хочу снова насладиться Вашим голосом. Выглядите потрясающе. Очень стильный наряд" – комментируют поклонники.