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Среда, 17.04.2019
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Не хуже чем у Ким: Кончита Вурст продолжает поражать поклонников

Не хуже чем у Ким: Кончита Вурст продолжает поражать поклонников
00:05 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Немецкая певица Кончита Вурст опубликовала фотографии с недавнего концерта в Австрии.

В воскресенье, 14 апреля, состоялся концерт Кончиты Вурст в австрийском городе Линц. Артистка поразила поклонников невероятным голосом, яркими постановками и нарядами, которые подчеркнули все прелести ее формы.

Недавно на официальной странице в Instagram Вурст опубликовала фотографии с выступления и поразила подписчиков. Фаны поблагодарили за незабываемый вечер и осыпали ее комплиментами.

 
 
 
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linz last night @cl_erblehner - more on facebook

Публикация от Conchita WURST (@conchitawurst)

Певица Кончита Вурст снова меняет образ (Видео)

"Такая талантливая и завораживающая артистка! Вы в отличной форме, Кончита. Приятно и смотреть, и слушать", "Так непривычно и одновременно так хорошо вам в мужском образе. Но в то же время хочется сказать, что самое главное – ваша невероятно приятная личность и талант. Спасибо за подаренные эмоции! Вы лучшая!", "С нетерпением жду концерта в Мюнхене, хочу снова насладиться Вашим голосом. Выглядите потрясающе. Очень стильный наряд" – комментируют поклонники.

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Концерт, Instagram, Фото, Певица, Кончита Вурст.
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