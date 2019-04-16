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Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду
Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду
21:46 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских выступит на разогреве у всемирно известного певца Maluma.

Украинская певица Настя Каменских постоянно в центре внимания. Артистка много работает и ведет активную жизнь в социальных сетях. В своем Instagram Настя делится фотографиями из обыденности и публикует новости о своей музыкальной карьере. Также поклонники заметили, что певица регулярно оставляет комментарии под публикациями у Потапа, а тот в свою очередь часто пишет что-то под фото у Каменских. Вообщем, фаны подозревают роман, а сами артисты не признаются, есть ли между ними что-то.

А сегодня, 16 апреля, стало известно, что Настя летом выступит на разогреве у всемирно известного певца Maluma. Латиноамериканский артист даст большой сольный концерт в киевском Дворце спорта. Каменских будет разогревать публику своими хитами перед выступлением артиста. Настя сообщила радостную новость в своем Instagram.

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"Есть планы на 8 июля? Правильно, мы вместе с вами идем на концерт просто невероятного латиноамериканского исполнителя Maluma. Очень счастлива, что меня пригласили быть guest star на его концерте! Приглашаю всех вас: мы вместе зажжем публику и сделаем этот летний день по-настоящему горячим! 8 июля, Дворец спорта, увидимся там", - написала Настя.

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Все по теме:

Настя Каменских, Потап, Певица, Певец, Украинская певица, Maluma, Латиноамериканский певец.
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