Настя Каменских променяла Потапа на мировую звезду

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских выступит на разогреве у всемирно известного певца Maluma.

Украинская певица Настя Каменских постоянно в центре внимания. Артистка много работает и ведет активную жизнь в социальных сетях. В своем Instagram Настя делится фотографиями из обыденности и публикует новости о своей музыкальной карьере. Также поклонники заметили, что певица регулярно оставляет комментарии под публикациями у Потапа, а тот в свою очередь часто пишет что-то под фото у Каменских. Вообщем, фаны подозревают роман, а сами артисты не признаются, есть ли между ними что-то.

А сегодня, 16 апреля, стало известно, что Настя летом выступит на разогреве у всемирно известного певца Maluma. Латиноамериканский артист даст большой сольный концерт в киевском Дворце спорта. Каменских будет разогревать публику своими хитами перед выступлением артиста. Настя сообщила радостную новость в своем Instagram.

"Есть планы на 8 июля? Правильно, мы вместе с вами идем на концерт просто невероятного латиноамериканского исполнителя Maluma. Очень счастлива, что меня пригласили быть guest star на его концерте! Приглашаю всех вас: мы вместе зажжем публику и сделаем этот летний день по-настоящему горячим! 8 июля, Дворец спорта, увидимся там", - написала Настя.