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Надежда Мейхер поразила небывалой гибкостью

Надежда Мейхер поразила небывалой гибкостью
11:36 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная певица восхитила поклонников своей гибкостью и сексуальностью.

Надежда Мейхер на официальной странице в Instagram показала элегантное черно-белое фото, на котором позировала в образе балерины.

"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной. Но не стала, и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто не судьба. Зато много другого осуществила и реализовала… Танцовщица (народные танцы), певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса предприниматель… 

 
 
 
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Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной Но не стала)), и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто НЕ судьба. Зато много другого осуществила и реализовала... (танцовщица(народные танцы )певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса предприниматель...) Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. ОТПУСТИТЬ ЧТОБЫ ОБРЕСТИ... Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!! #надеждамейхер #занятиябалетом #мечты #судьба #судьбачеловека Foto by: @damir_zhukenov

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. Отпустить, чтобы обрести… Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!" – написала Мейхер. 

Надежда Мейхер поделилась снимком без макияжа

"Надюша, какая вы классная! Не перестаю вами восхищаться, вы пример женственности и красоты!", "Фото невероятной глубины. Вы очень органичны в нем. А фотограф смог прочувствовать Вас! Талантливые люди талантливы во всем", "Самое красивое фото. В нем столько страсти, загадки и печали одновременно" – комментируют поклонники.

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Балет, Знаменитости, Балерина, Надежда Мейхер.
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