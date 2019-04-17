Надежда Мейхер поразила небывалой гибкостью

Новости шоу бизнеса: Популярная певица восхитила поклонников своей гибкостью и сексуальностью.

Надежда Мейхер на официальной странице в Instagram показала элегантное черно-белое фото, на котором позировала в образе балерины.

"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной. Но не стала, и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто не судьба. Зато много другого осуществила и реализовала… Танцовщица (народные танцы), певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса предприниматель…

Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. Отпустить, чтобы обрести… Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!!!" – написала Мейхер.

"Надюша, какая вы классная! Не перестаю вами восхищаться, вы пример женственности и красоты!", "Фото невероятной глубины. Вы очень органичны в нем. А фотограф смог прочувствовать Вас! Талантливые люди талантливы во всем", "Самое красивое фото. В нем столько страсти, загадки и печали одновременно" – комментируют поклонники.