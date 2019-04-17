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Официально: Татьяна Литвинова ушла из "МастерШефа"

Официально: Татьяна Литвинова ушла из "МастерШефа"
12:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда шоу МастерШеф Татьяна Литвинова на личной странице в Instagram сообщила о том, что также завершает сотрудничество с СТБ.

Украинский кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заявила об уходе из шоу МастерШеф на СТБ.

На телеканале СТБ грядут большие перемены. Об этом стало известно после того, как закрыли несколько излюбленных проектов украинцев. Контракт кулинарного эксперта закончился, и его решили не продлевать. 

 
 
 
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Вот и пришло время написать его... этот пост 6 лет, 9 сезонов Мастер Шеф, 2 сезона Мастер Шеф Дети, 1 сезон Мастер Шеф Подростки, фильм "Моя правда" обо мне, сотни передач "Все буде добре" и "Все буде смачно", любимые команды и коллеги, сотни участников Проектов, миллионы зрителей и не только на территории Украины, с которыми сроднились и стали настоящими друзьями. А ещё, это 280 дней в Году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом! И это, как вы поняли, пост о том, что я не буду судьей на Мастер Шеф 9. Все Буде Добре и Все Буде Смачно закрыли. Мой контракт с СТБ закончился и Мы решили его не продлевать. Время идёт, условия меняются, люди и возможности остаются

"Вот и пришло время написать его… Этот пост. 6 лет, 9 сезонов Мастер Шеф, 2 сезона МастерШеф Дети, 1 сезон МастерШеф Подростки, фильм Моя правда обо мне, сотни передач Все буде добре и Все буде смачно, любимые команды и коллеги, сотни участников Проектов, миллионы зрителей и не только на территории Украины, с которыми сроднились и стали настоящими друзьями. А еще, это 280 дней в году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом!

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И это, как вы поняли, пост о том, что я не буду судьей на Мастер Шеф 9. Все буде добре и Все буде смачно закрыли. Мой контракт с СТБ закончился, и мы решили его не продлевать. Время идет, условия меняются, люди и возможности остаются. Благодарю всех причастных к моему профессиональному росту на этом не простом и очень интересном пути.

Теперь у меня появилось много времени для создания собственных Проектов, – это прекрасные идеи, стремящиеся наружу и требующие реализации. Я вынашивала их долго и вдохновенно".

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Шоу, Знаменитости, МастерШеф, Мастер-шеф, Татьяна Литвинова.
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