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"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров познакомится с Клубничкой и снимет клип на песню "Время и Стекло"

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"Мир наизнанку": Дмитрий Комаров познакомится с Клубничкой и снимет клип на песню "Время и Стекло"
14:35 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба 1+1

Новости шоу бизнеса: В новом выпуске программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров познакомится с настоящей звездой Бразилии, балериной плюс-сайз по имени Клубничка.

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Такое игривое прозвище Тайна Маранга получила после того, как выкрасила волосы в красный цвет.

Несмотря на то, что девушка весит 110 кг, она профессиональная танцовщица и на сцене демонстрирует непревзойденную легкость и грацию. Из-за нестандартных размеров Клубничку часто оскорбляют, пишут негативные комментарии в социальных сетях, но не все знают настоящую историю девушки. Еще несколько лет назад она была стройной. Лишние килограммы Клубнички - это последствия борьбы с раком, в которой девушка одержала победу. Именно в танце она нашла утешение, узнав свой диагноз. Набрав вес, Клубничка все равно продолжила заниматься любимым делом. Сейчас ей приходится выкладываться вдвое больше, чем раньше, но настойчивость и упорный труд дали свое. Клубничка стала сенсацией в мире балета и настоящей знаменитостью в Бразилии.

Сейчас Клубничка - пример и вдохновитель для многих женщин, которые отличаются от принятых и уже устаревших стандартов красоты. Девушка призывает любить себя такими, какие мы есть, и не оглядываться на чужое мнение. Ее история вдохновляет и учит тому, что все в мире возможно, если мы того захотим.

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Кроме того, в новом выпуске Дмитрий Комаров впервые испытает себя в роли клипмейкера и снимет видео на песню "На стиле" группы "Время и Стекло".

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Телеведущий, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Украинский телеведущий, Новый выпуск.
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