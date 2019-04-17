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Упс: принц Чарльз случайно выдал крайний срок родов Меган Маркл

Упс: принц Чарльз случайно выдал крайний срок родов Меган Маркл
18:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После объявления принца Гарри и Меган Маркл о тайных родах в частной клинике и атмосфере СМИ и поклонники стараются не пропустить ни одного намека.

Так, новые предположения появились после завяления принца Чарльза о его новой командировке.

Недавно в сети появились комментарии бывшего пресс-секретаря Елизаветы II, который до сих пор находится в списке близкого круга королевской семьи. Он заверил, что роды герцогини Сассекской состоятся в конце апреля или в начале мая, чтобы развеять подозрения, что первенец супругов уже родился. А принц Чарльз, сам того не желая, добавил уверенности его словам.

 
 
 
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Love these photos @meghanmarkle_official

Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle_official)

Сын Елизаветы II сообщил, что он вместе со своей женой Камиллой Паркер-Боулз отправятся в новую командировку в Германию. И все бы ничего, если бы они не выбрали довольно подозрительную дату, а именно – 7 мая.

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Поклонники сопоставили слова экс-пресс-секретаря монарха Великобритании и выбранную дату для поездки герцогом Уэльским и заподозрили, что в этот день Меган Маркл должна родить. Поскольку принц Чарльз находится в хороших отношениях с женой своего сына и не мог бы пропустить рождения их первенца.

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Роды, Королевская семья, Принц Чарльз, Меган Маркл.
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