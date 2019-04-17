Модель по имени Джойс Прадо лишается титула "Мисс Боливия - 2018" Джойс Прадо в прошлом году принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", где представляла свою страну - Боливию. Она не смогла победить, но теперь ее лишают даже уже заработанного почетного титула "Мисс Боливия 2018".