"Я могу помочь женщинам": Маша Ефросинина запустила личный бренд

Новости шоу бизнеса: Телеведущая и общественный деятель презентует собственный бренд одежды для досуга.

Уже 17 апреля дебютная коллекция "Mashsh" появятся в продаже.

Как признается Маша, идея выпустить бренд одежды для досуга родилась благодаря самим женщинам. Вернее, тем вопросам, которые они задавали и на благотворительных мероприятиях "Charity weekend", во время встреч с женщинами в рамках поездок по городам Украины и на тех событиях, где Маша выступала как Почетный Посол ООН в области народонаселения.

Идея

- Я объездила всю Украину, беседовала с около 20 тысячами женщин по всей стране. И не было случая, чтобы слушательницы не задали вопросы о самооценке, - делится телеведущая. - Тысячи раз меня спрашивали: "как полюбить себя, что делать, чтобы нравиться себе?" И я непрестанно отвечала: "Читайте книги, смотрите кино, получайте новые знания; не живите с тем, кого не любите; не дружите с теми, кто вас использует"? Да, это так работает! Но ведь и внешний вид для самооценки тоже очень важен. Однажды меня осенило: я могу в этом помочь женщинам! Помочь им быть красивыми, даже когда они остаются наедине с собой.

Так появилась идея создать бренд одежды для досуга. Не эксклюзивный или люксовый, для единиц. А массовый, для всех украинок.

- Мое воспоминание из детства - мама в халате. Помните такие? Подолом наши мамы вытирали руки, когда готовили блины, в карманы складывали мусор, когда убирали в квартире. Так вот, я хочу снять с украинских женщин эти затертые халаты! Во-первых, потому что нас видят родные - те, кого мы любим и уважаем. Почему для них принято одеваться хуже, чем для посторонних, чужих людей? А во-вторых, мы живем в современном мире. Где одежда должна быть многофункциональной. Чтобы можно было надеть ее утром, приготовить детям завтрак; не переодеваясь, отвезти их в детский сад, погулять с собакой и даже встретить неожиданно нагрянувших соседей или подружек. Именно такую одежду мы и придумали. Мы называем это easy living wear (ред. - для легкости досуга).

Команда

"Мы", о которых говорит Маша Ефросинина, - это она сама (главный идеолог и инвестор, лицо бренда), ее бизнес-партнер Оксана Нечипоренко и дизайнер Маша Бех, которая разработала модели.

- Мне нравится ее стиль, - говорит Ефросинина о своей тезке. - Нравится, что она мыслит по-европейски и что у нее огромный опыт работы с мировым fashion-рынком.

Дизайнер из-за работы большую часть времени проводит в Милане. Поэтому переговоры о создании бренда "Mashsh" (в названии сплелись имя создательницы и звук shsh… – прим.авт.) состоялись в Италии.

- Помню, как ждала Машу в кафе, - вспоминает телеведущая. - Я пришла раньше и села за столик на улице. Вижу - к зданию напротив на велосипеде подъехала девушка в простых, но очень красивых леггинсах и майке. С ковриком для йоги вошла внутрь. Минут через 50 вышла, перешла улицу и села за соседний столик. Вскоре подъехал ее парень, они заказали еду и сидели долго-долго. Я тогда подумала, что , в сознании нашей женщины, для всего этого - занятий спортом, посиделок в кафе, встречи с любимым - понадобилось бы несколько переодеваний. А хочется, чтобы у нас было вот так - по-европейски…

Коллекция

С момента первых переговоров в Милане прошло около года. С тех пор были десятки встреч дома у Маши Ефросининой. Многие часы споров и обсуждений. Сотни образцов (все - от тканей до фурнитуры выбиралось в Италии). Около 700 кг тканей, были использованы для пошива в Украине. И вот, наконец, - первая коллекция.

- В нее входят 34 единицы одежды, и каждая из них запланирована в нескольких цветах, - перечисляет Маша Бех. - Главной нашей задачей было - сделать максимально удобные вещи. Но, в то же время, элегантные и стильные. Поэтому "Mashsh" - это облегающие лосины и леггинсы с высокой талией (чтобы ничего не давило и не перетягивало), футболки и майки over (их можно спустить на одно плечо или завязать в узел), пижамы и еще много максимально красивых и удобных вещей. Конечно, мне, как человеку из fashion-индустрии, хотелось добавить суперхайповых элементов, но Маша настояла, чтобы вся одежда была универсальной, вне времени.

Особое внимание команда "Mashsh" обращает на качество. Выверялось все: от длины завязок на спине кофты до материала, из которого изготовлены ярлыки (чтоб не натирали и не мешали). Даже упаковка - из специального эко-пластика, который разлагается за 3 года.

- Каждую тесемку, каждую строчку я проверяла лично, - подчеркивает Маша Ефросинина. - Поверьте, более требовательного человека, чем я, найти невозможно. А домашняя одежда для меня - очень важная часть гардероба. Поэтому я покупала ее только в Америке. До сегодняшнего дня.